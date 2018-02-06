Бразилия согласилась торговать с Венесуэлой за криптовалюту

Бразилия готова принимать платежи от Венесуэлы в новой криптовалюте петро, заявил министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Мора. Речь идет о закупках продуктов и медикаментов.

«(Они будут оплачены) при помощи петро на сумму $435 млн», — приводит канал Globovision заявление чиновника.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске национальной криптовалюты, чтобы преодолеть «финансовую блокаду» страны.

Стоимость одного петро привязана к цене барреля венесуэльской нефти и может составить $60. Предварительные торги стартуют 20 февраля, в ходе них можно будет купить 38,4% планируемой эмиссии, или 38,4 млн единиц криптовалюты.