В офисе биржи Coincheck прошли обыски по делу о хищении криптовалюты

В Японии в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck прошли обыски по делу о хищении около $534 млн. Дело находится на контроле у специалистов Агентства финансовых услуг при министерстве финансов страны.

На прошлой неделе стало известно, что хакерам удалось украсть со счетов торговой площадки криптовалюту NEM. Ущерб составил 58 млрд иен (около $534 млн).

Специалисты ведомства решили проверить отчетность биржи и установить, в состоянии ли она выполнить свои обязательства перед пострадавшими клиентами, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что в результате хакерской атаки пострадали 260 тысяч человек. В настоящий момент торги на бирже приостановлены.

NEM является 10-й крупнейшей криптовалютой. В момент написания заметки его стоимость составляла 0,58 доллара за одну единицу. Рыночная капитализация криптовалюты превышает $5 млрд.