Ученые нашли отличающий человека от обезьяны ген

Генетики из Университета Калифорнии в Санта-Крузе обнаружили в ДНК человека ген NOTCH2NL, отвечающий за уникальную структуру коры больших полушарий и большие размеры мозга. При этом ген отсутствует или не действует в мозге обезьяны. Об этом говорится в опубликованной в журнале Cell статье.

По информации исследователя Дэвида Хаусслера, мозг человека характеризуют две отличительные черты: медленное развитие нервной системы в материнской утробе и большие размеры. Геномы шимпанзе и человека совпадают на 99%, однако их нервные системы развиваются по-разному.

Обнаруженный учеными ген отвечает за развитие нейронов и тканей мозга у зародыша млекопитающих. В мозге горилл, шимпанзе и других приматов он либо отсутствует, либо не работает.

Исследователи придерживаются мнения, что в ДНК человека этот ген случайно образовался 3–4 млн лет назад. Благодаря ему сформировался новый участок ДНК, который поменял программу развития нервной системы.

Генетики провели эксперимент со стволовыми клетками, в ходе которого удалили ген NOTCH2NL. В результате нервные клетки стали быстрее развиваться и реже делиться, сообщает телеканал «360».

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