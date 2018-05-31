Ученые подтвердили высокий интеллект у людей в очках

Ученые Эдинбургского университета провели масштабное исследование и нашли закономерность между плохим зрением и интеллектом.

В эксперименте участвовало более 300 тыс. человек в возрасте от 16 до 102 лет. Они представляли разные страны Северной Америки, Европы и Австралию.

«Эти исследования самые масштабные в изучении генетики когнитивных способностей человека. Они помогли выявить множество генетических отличий, которые способствуют наследственности навыком мышления», — цитирует ученого из Эдинбургского университета Гейла Дэвиса SсienceAlert.

Выяснилось, что среди участников научного эксперимента 28% респондентов с высоким интеллектом нуждались в очках или линзах, а 32% были близорукими. Вдобавок эта часть респондентов имела лучшие показатели здоровья: они значительно менее склонны испытывать гипертонию, стенокардию, менее подвержены риску инфаркта, рака легких или остеоартрита. Относительно других участников, носители очков на 30% менее склонны к депрессиям и на 17% имеют больше шансов прожить дольше.

Ученые утверждают, что результаты исследований нельзя экстраполировать на всех жителей планеты, так как почти абсолютное большинство опорошенных имело европейское происхождение.

В апреле ученые Кембриджского университета доказали наличие связи между интеллектом и здоровьем мужчин и женщин. Мужчины с высоким интеллектом меньше подвергались депрессии и психологическим расстройствам, у женщин такая связь была менее выражена.