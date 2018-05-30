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Ученые нашли способ предотвратить старение

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые выяснили, что дефекты в ядерной мембране клеток организма способствуют появлению возрастных заболеваний.

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Согласно результатам исследования специалистов из Университета Виргинии, опубликованным на сайте MedicalXpress, образование дефектов данной мембраны приводит к развитию диабета, жировой болезни печени и других заболеваний, характерных проявлением в пожилом возрасте.

Ученые пояснили, что ядро клеток содержит ДНК, а его внутренняя мембрана покрыта ядерной ламиной (фибриллярной сетью из белков ламинов).

Эта структура контактирует с хромосомами и ядерными РНК, участвуя в регуляции активности генов и отключая их.

С возрастом возникает дефицит ламинов. Это приводит к деформации внутренней мембраны. Из-за этого нарушается связь оболочки с ДНК и активизируются нежелательные гены.

В результате нарушается функционирование клеток и развивается жировая болезнь печени, из-за которой растет риск появления диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Когда ваша ядерная мембрана перестанет функционировать должным образом, она может освободить ДНК, которая должна быть отключена. Так клетка печени станет жировой клеткой. Со временем печень становится похожа швейцарский сыр», –– пояснили эксперты.

Ученые полагают, что «сморщивание» ядерной мембраны можно предотвратить с помощью доставки недостающих ламинов посредством внедрения специальных вирусов.

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