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Ученые создают первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Новый препарат сможет блокировать развитие симптомов заболевания
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Фото: Getty Images/Westend61
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Российские и австрийские специалисты разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек. Для этого в обеих странах созданы специализированные лаборатории. Всего науке известно восемь «кошачьих» аллергенов. Предполагается, что новый препарат будет эффективен в отношении каждого из них.

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета начали совместную разработку, которая получила название Cats Project. Ее цель  создание эффективной вакцины от аллергии на кошек. Специалистам уже удалось добиться первых впечатляющих результатов.

— Для вакцины мы использовали протеины. Не взятые от кошек, а искусственно созданные. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию, — рассказал «Известиям» один из руководителей проекта, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета профессор Рудольф Валента.

Результаты международных исследований показали, что в России у 50% детей выявляется сенсибилизация (повышенная чувствительность) к тому или иному аллергену кошки. При этом с течением времени могут появляться клинические симптомы, в дальнейшем они могут прогрессировать, в том числе до тяжелых форм астмы и угрожающих жизни состояний. Это делает создание вакцины крайне актуальным.

По словам заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академика Александра Караулова, аллергены, связанные с кошками, — это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Ученые считают важным, что основой будущего препарата стали не природные белки, а их рекомбинантные, то есть искусственно созданные биотехнологическими методами версии. Существенно также, что впервые все восемь известных белков-аллергенов будут входить в состав вакцины.

— Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине, — отметил Александр Караулов.

Новый препарат окажется полезен уже заболевшим людям. У них будут вырабатываться защитные антитела, блокирующие развитие части клинических симптомов. Предполагается, что в дальнейшем станет возможно использовать лекарственное средство и для предотвращения аллергии.

— Можно будет вакцинировать будущих матерей, чтобы они передавали эти антитела своим детям, — отметил в разговоре с «Известиями» профессор Рудольф Валента.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева уверена, что разрабатываемый препарат окажется очень нужен пациентам.

— Хорошая и главное — безопасная вакцина. Использование неактивных искусственных антигенов увеличивает перспективы ее применения. Появляется возможность улучшить качество жизни людей, страдающих аллергией, — заявила врач.

По словам ученых, доклинические испытания лекарства займут до трех лет. Еще год потребуется для токсикологических исследований. После этого ученые смогут приступить к клиническим испытаниям с участием пациентов. По самым оптимистичным прогнозам от создания препарата до его выхода на рынок пройдет не менее пяти лет.

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