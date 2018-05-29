Ученые рассказали о негативном влиянии гаджетов на сон

Неограниченное использование планшетов, смартфонов или компьютеров в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма.

Группа ученых под руководством сотрудников Гарвардского университета по итогам исследования пришла к выводу, что гаджеты подавляют выработку мелатонина — гормона, который отвечает за периоды сна и бодрствования. Результаты опубликованы в журнале Physiological Reports.

Специалисты провели эксперимент среди мужчин и женщин до 28 лет. Его участники должны были проводить по пять вечеров перед электроникой и столько же за чтением печатных материалов. Оказалось, что в первом случае люди засыпали на полчаса позже, чем обычно. Они также жаловались на потерю концентрации по утрам и бодрое состояние в конце дня.

Ранее ученые из Шотландии провели исследование и пришли к выводу, что поздний отход ко сну приводит к появлению рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.