Канадские ученые доказали бесполезность витаминных добавок

Специалисты из Университета Торонто в Канаде доказали бесполезность популярных витаминных и минеральных добавок при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает сайт ScienceDaily.

По мнению ученых, самыми продаваемыми добавками являются витамины группы D, C и кальций, которые не оказывают значимого воздействия на состояние человека в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, сердечных приступов и преждевременной смерти. К такому выводу специалисты пришли по результатам рандомизированных испытаний поливитаминов, опубликованных в период с 2012 по 2017 годы.

Вместе с тем, добавки фолиевой кислоты и витаминов группы B с этим веществом способствуют снижению риска инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «360».

По словам соавтора исследования Дэвида Дженкинса, наиболее полезными остаются необработанные растительные продукты, в том числе овощи, фрукты и орехи.

Ранее британские ученые выявили новый фактор развития сердечной недостаточности. Причиной заболевания может послужить даже небольшое количество выпитого алкоголя.