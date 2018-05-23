Ученые рассказали о риске смерти от недостатка сна в выходные

Европейские ученые выяснили, как связаны риск смерти и продолжительность сна в рабочие и выходные дни.

Наблюдения проводили в течение 13 лет на выборке из 38 тыс. шведов, говорится в статье журнала Journal of Sleep Research.

Исследователи установили, что у людей младше 65 лет при сне в выходные дни менее пяти часов в полтора раза повышался риск смерти по сравнению с теми, кто спал семь часов.

Для здорового человека нормой считается спать семь часов. В ходе наблюдений было установлено, что сон больше девяти часов риск смерти не повысил.

Всего с 1997 по 2010 год умерли 3234 добровольца, большая часть от раковых заболеваний — 1515 человек, еще 1017 от сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается возрастных участников исследования старше 65 лет, у них связь между смертностью и продолжительностью сна обнаружить не удалось.

Ранее американские ученые выявили связь между недосыпом и вниманием. Специалисты пришли к выводу, что малая продолжительность сна в ночное время приводит к сильному снижению внимания, а время реакции при этом увеличивается в два раза.