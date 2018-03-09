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Ученые рассказали о генетических причинах бессонницы

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Фото: Depositphotos.com
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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, какие гены могут стать причиной нарушений сна. Об этом сообщил портал Eurekalert.

В основу исследования легли образцы ДНК более 33 тыс. военных США.

Собранные данные ученые разделили на группы в зависимости от европейского, латиноамериканского или африканского происхождения.

Результата анализа показали, что у европейской категории существует сильная генетическая связь между бессонницей и депрессией. Также ученые выявили связь на уровне генов между нарушением сна и диабетом второго типа.

«Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность к этим часто встречающимся вместе заболеваниям», — рассказал один из авторов исследования Мюррей Стейн.

Исследователи отметили, что бессонница связана с появлением специфических изменений 7 пары хромосом, которые были близки к гену AUTS2, связанному с потреблением алкоголя.

Стейн подчеркнул, что проведенные исследования очень важны, учитывая широкий спектр причин, по которым люди страдают бессонницей и паталогические изменения в здоровье и организме людей, которые вызывает систематическое нарушение сна.

9 марта сообщалось, что ученые установили связь между лишним весом и развитием тревожных расстройств. Особенно в случаях женщин среднего возраста.

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