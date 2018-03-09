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Ученые назвали новую опасность жизни в мегаполисах

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Фото: Global Look Press/Florian Kopp/imagebroker.com
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Южнокорейские ученые выяснили причину более частой подверженности жителей мегаполисов кожным заболеваниям.

Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые предположили, что причиной этого может быть загрязнение воздуха. Для проверки гипотезы были взяты мазки у 231 женщины из пяти китайских городов. Три города считаются большими, два других — мегаполисами.

Было обнаружено, что микроорганизмы в коже женщин, живущих в мегаполисах, отличаются меньшим разнообразием, чем у тех, кто живет просто в крупных городах. Самих микроорганизмов у жительниц мегаполисов также оказалось меньше.

Таким образом ученые сделали вывод, что большое разнообразие микроорганизмов и их высокое число в коже человека защищают кожу от различных заболеваний.

В феврале ученые из Гранадского университета выяснили, что длительное употребление подсолнечного масла и рыбьего жира может привести к серьезным проблемам с печенью.

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