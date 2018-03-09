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Ученые заявили о связи лишнего веса с тревожным расстройством

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Наличие лишних жировых отложений в области живота может быть связано с развитием тревожных расстройств. Особенно это касается женщин среднего возраста, передает Eurekalert со ссылкой на журнал The North American Menopause Society.

Согласно исследованию специалистов, более 60% представительниц слабого пола сообщили о симптомах тревожного расстройства. Чаще всего они проявлялись именно у полных женщин среднего возраста.

Специалисты из Североамериканского общества менопаузы (NAMS) пояснили, что это является результатом снижения уровня гормона эстрогена, который защищает нервные клетки от повреждений.

«Изменения гормонов, которые играют важную роль в функционировании мозга, могут быть связаны с развитием как беспокойства, так и образования лишнего веса, а также воздействовать на распределение жира», — цитирует их слова «Российская газета».

По словам медиков, размер талии может быть хорошим маркером для определения пациентов с возможным тревожным расстройством. 

В феврале специалисты из Великобритании доказали в ходе исследования, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов — более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.

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