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Ученые «заглянули» внутрь Юпитера

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Фото: Depositphotos
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Потоки атмосферы Юпитера достигает глубины трех тыс. км, а под ними лежит «почти твердая» поверхность под большим давлением. Об этом говорят данные, переданные аппаратом Juno, которые опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в четверг, 8 марта.

В атмосфере газового гиганта, состоящего в основном из водорода, сосредоточен примерно один процент массы Юпитера.

«Для сравнения: атмосфера Земли — не более одной миллионной доли ее массы», – цитирует «РИА Новости» сообщение ученых.

На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими диаметром от 4000 до 4600 км. Аналогичное явление отмечено и на юге планеты: там вокруг центрального циклона расположены еще пять, но их диаметр составляет от 5600 до 7000 км.

3 февраля NASA опубликовало панорамное видео поверхности Марса.

Аппарат Curiosity сделал панорамные снимки Красной планеты еще в октябре прошлого года, но до Земли они дошли только в конце января 2018 года.

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