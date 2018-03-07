Ученые нашли способ продлить жизнь

Британские ученые выяснили, что можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ поднять уровень энергосодержащих молекул в организме. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые исследовали червей Caenorhabditis elegans и выяснили, что трупное окоченение (лат. rigor mortis) у них появляется раньше, чем наступает сама гибель.

При этом окоченение происходит из-за того, что клетки перестают производить АТФ — молекулы аденозинтрифосфата, являющиеся источником энергии для химических реакций организма.

Исследователи отметили схожесть истощения аденозинтрифосфата у червей перед смертью, с падением уровня АТФ в организме старых людей.

Биологи полагают, что можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ поднять количество энергосодержащих молекул.

7 марта стало известно, что ученые из Гарвардского университета разработали вакцину, полностью уничтожающую рак. Препарат помогает активировать иммунную систему для борьбы с болезнью.