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Российские ученые планируют создать квантовый компьютер за пять лет

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Фото: Global Look Press/Weng Xingyang
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Российские ученые и инженеры планируют за пять лет создать квантовый компьютер с мощностью, намного опережающей современные «классические» ЭВМ.

Устройство будет состоять из 50 кубитов. В отличие от «бита» в традиционной ЭВМ этот элемент квантовой машины может находиться в нескольких состояниях одновременно, что позволяет добиться особо высокой производительности.

Квантовый компьютер сможет синтезировать эффективные медицинские препараты и позволит рассчитывать молекулярную структуру с большой точностью.

Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик, известно, что над подобными системами сейчас работают Google, IBM и Intel.

Для разработки, решения организационных и технических вопросов будет создан консорциум. Новое объединение будет открытым: в него смогут войти другие институты и университеты, имеющие разработки в соответствующей области.

Подробнее — в материале «Известий»:

В России планируют создать квантовый компьютер за пять лет

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