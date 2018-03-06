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Ученые открыли новую опасность соли

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Фото: TASS/YAY
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Группа ученых из Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США выяснила, что употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Для исследования был изучен рацион питания более 4 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет. В течение четырех дней у добровольцев отслеживали различные показатели здоровья, после чего эти данные сопоставляли с потребляемыми продуктами.

В итоге ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Важно, что показатели кровяного давления не приходили в норму, даже если испытуемые часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

Результатом исследования стало то, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.

Ранее 25 февраля сообщалось, что ученые из США провели научное исследование и выявили пять продуктов питания, которые могут вызывать появление камней в почках.

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