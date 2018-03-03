Прямой эфир

Шведские ученые предложили более подробную классификацию диабета

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Dr. Wilfried Bahnmüller
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из Лундского университета (Швеция) предложили отказаться от привычного деления диабета на два типа. По их мнению, диабет — это пять различных заболеваний, отличных по причинам, форме протекания и методам лечения.

Врачи делят диабет на тяжелый аутоиммунный, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, возрастной легкой формы и диабет легкой формы, связанный с ожирением.

Первая разновидность из перечисленных в этом списке соответствует сегодняшнему диабету первого типа. Все остальные сейчас диагностируются как диабет второго типа, хотя являются различными оригинальными заболеваниями.

Медики сделали свои выводы на основе данных шведского реестра почти по 9 тыс. пациентов, пишет VistaNews.

Новая классификация позволит точнее выявлять высокие риски осложнений и находить индивидуальные схемы лечений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Ученые выявили разрушение мозга при депрессиях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017