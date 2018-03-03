Шведские ученые предложили более подробную классификацию диабета

Исследователи из Лундского университета (Швеция) предложили отказаться от привычного деления диабета на два типа. По их мнению, диабет — это пять различных заболеваний, отличных по причинам, форме протекания и методам лечения.

Врачи делят диабет на тяжелый аутоиммунный, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, возрастной легкой формы и диабет легкой формы, связанный с ожирением.

Первая разновидность из перечисленных в этом списке соответствует сегодняшнему диабету первого типа. Все остальные сейчас диагностируются как диабет второго типа, хотя являются различными оригинальными заболеваниями.

Медики сделали свои выводы на основе данных шведского реестра почти по 9 тыс. пациентов, пишет VistaNews.

Новая классификация позволит точнее выявлять высокие риски осложнений и находить индивидуальные схемы лечений.