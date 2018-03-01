Ученые выявили разрушение мозга при депрессиях

Депрессивное состояние приводит к разрушительным последствиям для человеческого мозга, выяснили ученые из Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто.

Продолжительные психические расстройства вызывают воспаление нейронов мозга. При этом значительно повышается уровень так называемого транслокаторного белка, что свойственно болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Таким образом, депрессии вызывают в мозгу те же биологические и химические реакции, что и эти две неизлечимые болезни.

Исследователи сравнивали показатели 50 человек — среди них были здоровые и страдающие депрессией несколько лет, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.