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Шведские ученые нашли главную причину старения мышц человека

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Фото: Depositphotos.com/VitalikRadko
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Ученые из Каролинского института Швеции выяснили причину старения мышц человек. Об этом пишет сайт MedicalXpress.

Исследователи пришли к выводу, что к старению мышц и развитию бессилия приводят скопившиеся к старости мутации в стволовых клетках. Например, к 70 годам у человека в каждой стволовой клетке накапливается больше 1 тыс. мутаций. Специалисты отмечают, что обычно это побочный эффект деления клеток, но в молодом возрасте восстановлением занимаются нуклеиновые кислоты, сообщает «Утро.ру».

В ходе исследования ученые сумели замедлить старение мышечной ткани за счет специальных отдельных стволовых клеток. В перспективе специалисты планируют продолжить исследования, чтобы определить, может ли физическая активность побороть мутации и остановить процесс старения организма, а также существует ли возможность индивидуально повлиять на мутации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые в Португалии нашли способ борьбы со старением. Он заключается в предотвращении появления аномального числа хромосом в клетках. 

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