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Ученые назвали приводящие к инсульту и сердечному приступу лекарства

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Фото: Global Look Press/Frank Röder/imagebroker.com
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Тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных во всем мире обезболивающих. Об этом сообщает British Journal of Clinical Pharmacology.

В ходе исследования специалисты установили, что такие препараты, как ибупрофен, напроксен, диклофенак, целекоксиб и мефенамовая кислота, могут привести к инсульту или сердечному приступу.

К таким выводам ученые пришли, опираясь на данные о 56 тыс. человек с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт.

Употребление диклофенака приводило к инсульту или сердечному приступу у одного человека из 245, применение напроксена –– у одного из 214.

Наиболее опасным ученые признали целекоксиб, который приводил к такому исходу одного из 105 человек.

Относительно безопасной оказалась мефенамовая кислота, употребление которой приводило к сердечному приступу или инсульту у одного из 394 человек.

15 февраля сообщалось, что японская фармацевтическая компания Shionogi разработала новейший препарат от гриппа, который способен победить вирус всего за сутки.

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