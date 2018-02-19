Аптечная отрасль выступила против торговли лекарствами в магазинах

Продажа лекарственных препаратов в продуктовых магазинах у части населения не будет вызывать доверия, заявила порталу iz.ru исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что количество аптек в России может сократиться в случае принятия закона, который разрешает продовольственным магазинам торговать безрецептурными лекарствами. Эта идея обсуждается в правительстве с 2014 года, в конце 2017-го Минпромторг разработал соответствующий законопроект. В пояснительной записке к документу говорится, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории препаратов. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в «Деловой России».

«Сегодня мы очень часто слышим, что у нас в продуктовых магазинах фальсифицированные продукты питания. И о том, что очень часто бывает просрочка. Поэтому у части населения не будет это вызывать доверия. Но у постоянно лечащихся, так называемых офисных менеджеров, у них зачастую удобство превалирует над всеми остальными показателями. Поэтому, конечно, что вот этот вот платежеспособный спрос занятой части населения может быть. Заезжая вечером, покупая какие-то продуты питания, заодно захватят и какие-то лекарственные препараты. Что касается доверия, то мне кажется, в основном та часть населения, которая покупает лекарственные препараты по жизненным показаниям, они будут опасаться таких мест продажи», — считает Неволина.

По мнению главы «Аптечной гильдии», на самом деле к росту конкуренции инициатива не приведет.

«Альтернатива очень простая — не разрешать продуктовым магазинам продавать лекарственные препараты. Оставить этот рынок в покое. Сегодня уже сложилось право монопольной продажи лекарственных препаратов, как это называет Минпромторг. Оно со времен Петра Первого в России отдано аптекам не просто так. Лекарственные препараты — это особый вид товара. Мы пытаемся доказать, достучаться до органов законодательной и исполнительной власти. В общественной палате прошло нулевое слушание, врачебное сообщество, пациентское сообщество говорит о вреде такой законодательной инициативы. Конкуренция расширится на очень узкую группу товаров. Только на те, безрецептурные лекарственные препараты, которые поддерживаются рекламой, и, как правило, это препараты сезонного спроса, которые в период простуд покупаются. Поэтому мы пытаемся доказать органам законодательной и исполнительной власти, что нельзя вводить такие инициативы без четкого просчета всех социальных последствий», — подчеркнула Неволина.

По словам эксперта, продажа лекарств в продовольственных магазинах снизит число аптек, которые оказывают полноценную лекарственную помощь. Как только у них заберут часть ассортимента, фармацевтам будет не хватать той части выручки и прибыли, которой они сегодня покрывают все свои расходы. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на 20%, либо торговать теми же безрецептурными препаратами, либо вообще уйти с рынка.