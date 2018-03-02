Ученые обнаружили нейронную «ось старения»

Биологи Мичиганского университета выявили способность мозга и кишечника круглого червя Caenorhabditis elegans контролировать процесс старения. Об этом пишет New Atlas.

Подобную систему органов специалисты назвали «осью старения», в которую входит два типа нейронов, реагирующих на изменение температуры в окружающем мире. Эти нейроны посылают сигналы в пищеварительную систему кольцевидного червя и оказывают влияние на активность его генов, сообщает телеканал «360».

Тип нейронов IL-1 отвечает за реакцию на холод, а также способствует выделению серотонина из нейрона NSM в тканях кишечника червя. Этот сигнал улавливает рецепторы, повышающие активность белка DAF-16. Последний отвечает за увеличение продолжительности жизни. Тип нейронов ASJ воспринимает тепло, а также способствует синтезу инсулиноподобных белков. Именно они блокируют DAF-16. Эти сигналы з кишечника распространяются в другие ткани и органы. По мнению американских биологов, «ось старения» могут иметь и другие представители животного мира.