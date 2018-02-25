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Ученые назвали пять вызывающих камни в почках продуктов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Simon Belcher
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Ученые из США провели научное расследование и выявили пять продуктов питания, которые могут вызывать появление камней в почках, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Наибольшую опасность таит в себе кофе. По словам ученых, этот напиток в несколько раз ускоряет работу почек, в связи с чем орган очень быстро изнашивается.

Вторым нежелательным продуктом для почек оказалось красное мясо. Ученые уверяют: данный продукт нужно употреблять в минимальном количестве и по возможности заменять белым мясом.

На третьем месте в списке оказалась соль. Большое количество данной приправы задерживает воду и формирует в почках каменистые наросты, что впоследствии приводит к появлению камней. 

Далее идет чай, который, по словам исследователей, также вредит почкам. На пятом месте расположилась газировка, которую назвали одной из главных угроз здоровью. 

Ранее в феврале ученые рассказали о вреде чая с лимоном для здоровья. По словам специалистов, данный напиток приводит к серьезным проблемам с зубами.

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