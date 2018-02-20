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Беспокойные люди болеют чаще

Эксперимент на МКС доказал, что тревожность влияет на показатели иммунитета
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Фото: Depositphotos.com
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Медики доказали связь уровня тревожности человека с его иммунитетом. В ходе эксперимента на МКС выяснилось, что у космонавтов с относительно высокими показателями тревожности значительно повышен риск развития инфекционных, онкологических и аллергических заболеваний. Ученые считают, что полученные данные послужат и гражданской медицине, так как у обычных людей, не обладающих космическим здоровьем и железными нервами, связь между тревожностью и иммунитетом еще теснее.

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Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН подвели итоги эксперимента «Иммуно», который проходил в 2012–2017 годах в российском сегменте МКС. Его цель — изучение нейроэндокринных и иммунологических изменений во время и после космического полета. Медики оценили связь показателей иммунитета с уровнем тревожности. В исследовании приняли участие 16 космонавтов, в том числе одна женщина.

Психологическое состояние испытуемых ученые оценивали по данным собеседования и с помощью специализированных психологических тестов, позволяющих получить объективные данные об эмоциональном фоне человека. В итоге участники эксперимента были разделены на две группы: с низкой тревожностью и с относительно низкой.

— Среди космонавтов просто нет по-настоящему тревожных людей. Эти люди в силу особенностей своей специальности и жесткого профессионального отбора отличаются хладнокровием, объективностью, решительностью, уравновешенностью, лидерскими качествами в сложных ситуациях. Но все-таки и среди них нашлись чуть более тревожные люди, — пояснил «Известиям» руководитель исследования, ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Игорь Ничипорук.

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Разделив космонавтов на две группы, ученые исследовали их биоматериалы. Анализы крови космонавты сами брали друг у друга на борту МКС и замораживали для последующего изучения. Выяснилось, что у тех, кого ученые отнесли к группе с повышенной тревожностью, снижено число гранулоцитов в крови, а также отклоняются от нормы другие показатели, отвечающие за иммунитет. А значит, повышен риск развития инфекционных, онкологических и аллергических заболеваний, сделали вывод ученые.

«Космонавты с относительно высоким уровнем тревожности являются группой повышенного риска, включая не только ранний послеполетный период, но и в условиях привычной среды обитания», — говорится в статье, подготовленной по итогам исследования. Этот вывод признан «наиболее важным результатом эксперимента «Иммуно».

Как рассказал Игорь Ничипорук, в космической медицине полученные результаты помогут обратить более пристальное внимание на пациентов из группы риска.

— Проблема в том, что космонавт никогда не признается в каких-либо проблемах со здоровьем, потому что это может разрушить его карьеру. Наше же исследование позволит получить косвенные объективные показатели, указывающие, что с человеком что-то не так, — отметил ученый.

Специалисты считают, что полученные результаты важны и для гражданской медицины. По их мнению, у обычных людей, не обладающих «космическим» здоровьем, тревожность влияет на иммунитет еще сильнее.

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Руководитель отдела пограничной психиатрии центра имени Сербского, член главной медицинской комиссии по отбору и контролю за здоровьем космонавтов Юрий Александровский считает, что полученные в ИМБП результаты будут полезны для практической медицины.

— Терапевтические возможности, которые открываются подобными исследованиями, применимы и к обычным людям: к примеру, повышая иммунитет, можно будет снизить тревожность, — отметил Юрий Александровский.

Космонавт, первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Юрий Маленченко уверен, что человек его профессии должен быть уравновешенным, так как это качество важно при взаимодействии с коллегами.

Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала «Проблемы авиакосмической и экологической медицины».

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