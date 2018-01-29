Россиянам не хватает витаминов D и В

Больше 80% россиян страдают от нехватки витаминов в организме. К такому выводу пришли ученые ФИЦ питания и биотехнологии. Острее всего стоит проблема с нехваткой витаминов D, В2 и каротиноидов. Из-за этого люди чаще болеют, у взрослых снижается работоспособность, а дети хуже развиваются физически и психически.

Ученые ФИЦ питания и биотехнологии выяснили, что в России лишь 14% взрослых и 16,8% детей старше четырех лет получают все необходимые для здоровья витамины в нужном количестве. Массовое обследование представителей разных возрастных групп и жителей разных регионов проводилось в 2015–2017 годах. Принципиальным отличием этой работы стало внимание к обеспеченности людей сразу несколькими витаминами. Полигиповитаминоз нашли у каждого пятого взрослого и почти у 40% детей.

Исследование у взрослых проводили по анализу крови, а у детей нетравматичным методом — по анализу мочи.

Больше всего россиянам не хватает витамина витамина D (от 23% до 97% в зависимости от региона и состояния здоровья человека), витамина В2 (до 74%) и каротиноидов — в том числе витамина А (до 79%). Часто у людей наблюдается нехватка всех этих витаминов.

По словам завлабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии Веры Коденцовой, за последние 10 лет значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью россиян витамином С. Причина в том, что жители страны стали круглый год есть свежие овощи и фрукты, полагает она. А вот ситуация с витаминами D и группы В не меняется из года в год и остается сложной.

Ученые объясняют нехватку витамина D тем, что Россия — северная и не очень солнечная страна. Кроме того, в рационе наших сограждан недостаточно морской рыбы жирных сортов и молока, которые (помимо яиц) являются источником этого витамина. Несбалансированное питание, употребление большого количества жиров и добавленного сахара — причина нехватки и других жизненно необходимых веществ.

Даже идеально составленный рацион взрослых, рассчитанный на 2500 ккал в день, дефицитен по большинству витаминов, по крайней мере на 20%. Чтобы обеспечить поступление в организм всех необходимых витаминов, минеральных веществ, макро- и микронутриентов, нужно увеличить его вдвое. Но тогда россиянам грозит ожирение, поскольку физическая активность сегодня гораздо ниже, чем даже 20-30 лет назад. Другая причина — в том, что пищевая ценность современных продуктов, большая часть которых рафинирована, значительно ниже по сравнению с продуктами, не прошедшими промышленную обработку.

— Полигиповитаминоз характерен для всех слоев населения, независимо от места проживания людей, их возраста, профессии, времени года, — пояснила Вера Коденцова. — Дефицит витаминов и минеральных веществ снижает устойчивость организма. Он замедляет физическое и нервно-психическое развитие детей, приводит к падению работоспособности взрослого населения.

В ФИЦ питания считают, что для исправления ситуации необходимо употреблять обогащенные витаминами продукты или поливитамины. Кроме того, в школах нужны уроки пищевой грамотности.

Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов пояснил «Известиям», что витамин D играет большую роль в усвоении кальция.

— При его нехватке у детей развивается рахит, а у взрослых — остеопороз. Недостаток витамина D приводит к иммунным нарушениям и запуску аутоиммунных процессов, — отметил Евгений Ачкасов. — Из-за нехватки витамина В прежде всего страдает нервная система. Возникают слабость, утомление, светобоязнь, бессонница и другие неврологические симптомы.

По его словам, сейчас редко возникает дефицит какого-то одного витамина. Чаще встречаются полигиповитаминозы. Причем в этом вопросе нет особой разницы между регионами, потому что продукты везде одинаковые. Но появились другие факторы. Например, социальные, которые сказываются на ограничениях в питании или приоритетах в выборе продуктов. Дефицит витаминов может возникать при тяжелых физических нагрузках, в том числе у спортсменов.