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Чай с лимоном признали опасным для здоровья

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Фото: Global Look Press
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Специалисты из Королевского колледжа Лондона заявили, что кислые напитки вроде чая с лимоном и ароматизированной воды могут повреждать эмаль, сообщает BBC News.

По словам ученых, такие напитки увеличивает риск эрозии зубов от кислоты. Также в список «опасных» для эмали жидкостей попали фруктовые соки, диетические напитки и напитки с обильным содержанием сахара.

К умеренной или сильной эрозии зубов особенно склонны люди, которые дважды в день между приемами пищи выпивали воду с ломтиком лимона.

«Если в обеденное время вы съедите яблоко в качестве закуски, попробуйте не употреблять ничего кислого вечером. Если вечером вы выпьете бокал вина, то утром не пейте фруктовый чай», – сообщили исследователи.

По их словам, для того, чтобы обезопасить себя, необходимо просто сбалансировать напитки и закуски в рационе. 

В феврале ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что кровь, перелитая от молодых мышей старым, останавливает старение и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

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