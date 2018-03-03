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Ученые нашли в Антарктиде страну пингвинов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jürgen & Christine Sohns
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Международная группа ученых обнаружила в малоизученном районе Антарктиды многочисленную колонию пингвинов Адели. На ограниченной площади расположилось около 1,5 млн особей.  

Биологи обнаружили эту местность при отслеживании путей миграции пингвинов по материку. Популяция расположилась на островах Дейнджер. «Выйти на след» ученым позволили снимки из космоса, на которых обнаружены значительные пятна птичьих испражнений.

Всего обнаружено более 750 тыс. гнездовий. Ранее ученые были уверены, что в этом месте как минимум впятеро меньше птиц. 

По новым подсчетам, на островах Дейнджер проживает около 55% всех пингвинов этого вида.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Авторы работы отмечают важность защиты этого района при возможных климатических изменениях.

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