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Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nir Alon
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Ученые из Гарвардского университета разработали вакцину, помогающую активировать иммунную систему для борьбы с раком, сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах — дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности злокачественных клеток. Вакцина помогает организму распознавать данные неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними.

Проведенные на мышах испытания показали, что такие вакцины были намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению данного вида опухолей. Такие грызуны жили более 150 дней, тогда как животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день.

Ранее в феврале ученые из США выявили способность организма у больных синдромом Хантингтона подавлять раковые клетки, что на 80% снижает риск развития онкологии.

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