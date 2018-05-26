Ученые установили связь между жевательной резинкой и похудением

Исследователи из университета Васэда в Токио заявили, что жевательная резинка может быть полезна для здоровья, если жевать ее во время ходьбы. В этом случае человек теряет вес, заявили ученые.

Специалисты представили результаты научной работы в Австрии на конференции, посвященной борьбе с ожирением. Статья об эксперименте опубликована в Journal of Physical Therapy Science.

В исследовании принимали участие 46 добровольцев обоих полов в возрасте от 21 до 69 лет. Участников поделили на две группы, первой выделили по две подушечки жвачки, чтобы жевать во время прогулок, второй дали порошок с теми же ингредиентами.

Участники эксперимента прогуливались в течение 15 минут на участке менее 100 м в спортивном зале университета. После прогулки у добровольцев измеряли ритм сердца.

«Исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин», — резюмировали ученые.

Ранее специалисты Школы медицины Бостонского университета рассказали об опасности, которую может таить в себе чрезмерное похудение.