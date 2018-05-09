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Ученые связали чрезмерное похудение с развитием слабоумия

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Фото: Depositphotos/ArturVerkhovetskiy
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Специалисты Школы медицины Бостонского университета рассказали об опасности, которую может таить в себе чрезмерное похудение. Они выяснили, что низкий индекс массы тела является одним из факторов, который ведет к развитию слабоумия.

По словам специалистов, ранее главным фактором, провоцирующим слабоумие, считался возраст. Но оказалось, что у людей в возрасте 50–60 лет деменция возникала куда чаще, чем у их ровесников с нормальным весом, сообщает Journal of Alzheimer's Disease.

Среди других негативных факторов, способствующих возникновению слабоумия, ученые выделили также недостаток сна и вдовство.

В феврале ученые из Канады и Франции пришли к выводу, что неумеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия.

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