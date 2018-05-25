Диетолог рассказала об опасности затычек для носа в целях похудения

Специальные силиконовые затычки для носа, которые блокируют обоняние и лишают человека тяги к еде, тем самым якобы помогая сбросить лишний вес, являются бесполезными и даже опасными. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева.По словам Королевой, в условиях гипоксии, когда человек не в достаточной мере будет насыщаться кислородом, есть захочется еще больше.

«Не думаю, что такой способ позволит человеку похудеть. Выключить обоняние — не значит позволить себе отказаться от еды», — цитирует НСН эксперта.

Диетолог отметила, что элементом привлекательной составляющей еды является и внешний вид продукта, с которым «у человека есть определенный опыт взаимоотношений». Если человек голоден и видит любимый продукт, рука всё равно к нему потянется.

«Значит, и глаза нужно завязывать. Кроме того, питание начинается с обоняния, осязания, вкусовых элементов. Пищеварительная система выбрасывает все необходимые ферменты, чтобы переварить пищу», — считает врач.

Внутренняя мотивация — лучший способ избавиться от лишнего веса, уверена Королева. Процесс снижения веса является комплексным. Если человек морально настроен и готов, «понимает ценность собственного здоровья, ненавидит обжорство и у него есть желание иметь активное долголетие и высокий уровень энергии», ему не нужны никакие силиконовые гаджеты.

Ранее в мае новинку, разработанную израильскими учеными, представили на Европейском конгрессе по ожирению в Вене. Исследование показало, что использование специальных затычек за несколько месяцев применения помогло уменьшить вес в среднем на 8%. По утверждению разработчиков, изобретение абсолютно безопасно для здоровья и скоро поступит в продажу.

На этом же конгрессе по ожирению представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представили доклад, в котором говорится, что ожирением к 2045 году будет страдать 25% населения планеты Земля, а каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа.