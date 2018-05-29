Генетики разрешили клонировать северного белого носорога

ДНК северных белых носорогов, собранную за последние 30 лет, можно использовать для клонирования этого подвида животного. Об этом говорится в опубликованном Genome Research исследовании.

Ученые обнаружили, что генетическое разнообразие северных белых носорогов было выше, чем у южных белых носорогов, и гораздо выше, чем у других вымирающих видов, что дает шансы на удачную попытку создать жизнеспособную популяцию.

Последний самец северного белого носорога по кличке Судан умер в марте этого года.

Сообщается, что после смерти Судана на планете остались лишь две самки северного белого носорога: его дочь Наджин и внучка Фату. Отмечается, что вид может продолжиться путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.