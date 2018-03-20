В Африке умер последний самец северного белого носорога
В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Об этом сообщается в микроблоге заповедника Ol Pejeta в Twitter.
Сообщается, что после смерти Судана на планете осталось лишь две самки северного белого носорога: его дочь Наджин и внучка Фату. Отмечается, что вид может продолжиться путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.
Год назад браконьеры убили носорога по кличке Винс в зоопарке города Туари к западу от Парижа. Преступники проникли на охраняемую и оборудованную камерами территорию и убили одно из животных, отрезали рог и скрылись.