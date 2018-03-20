В Африке умер последний самец северного белого носорога

В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Об этом сообщается в микроблоге заповедника Ol Pejeta в Twitter.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

Сообщается, что после смерти Судана на планете осталось лишь две самки северного белого носорога: его дочь Наджин и внучка Фату. Отмечается, что вид может продолжиться путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Год назад браконьеры убили носорога по кличке Винс в зоопарке города Туари к западу от Парижа. Преступники проникли на охраняемую и оборудованную камерами территорию и убили одно из животных, отрезали рог и скрылись.