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Два носорога устроили жестокое сражение на рогах

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Фото: Global Look Press/Ferrero Labat
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Два носорога сразились на рогах на территории зоопарка в Южной Африке. Видео жестокой драки опубликовала британская газета Daily Mail.

На кадрах видно, как животные, упершись друг в друга головами, пытаются поделить землю. В итоге один из них одолел своего противника, а слабый самец сдался и отступил.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, как два леопарда подрались при первой встрече в Приморском парке. После двое хищников успокоились и стали вместе гулять по заказнику. 

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