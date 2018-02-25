Два носорога устроили жестокое сражение на рогах

Два носорога сразились на рогах на территории зоопарка в Южной Африке. Видео жестокой драки опубликовала британская газета Daily Mail.

На кадрах видно, как животные, упершись друг в друга головами, пытаются поделить землю. В итоге один из них одолел своего противника, а слабый самец сдался и отступил.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, как два леопарда подрались при первой встрече в Приморском парке. После двое хищников успокоились и стали вместе гулять по заказнику.