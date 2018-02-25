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Английский паб отменил гонку улиток из-за спячки участников

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Фото: Global Look Press/fotototo/blickwinkel
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Организатором пришлось отменить «гонку улиток» из-за того, что моллюски были слишком вялыми, чтобы принять в ней участие. Об этом пишет газета The Telegraph.

Благотворительное мероприятие должно было пройти в пабе Dartmoor Union в английском городке Плимут. Пожертвования собирались направить в организацию Devon Air Ambulance, которая занимается предоставлением экстренной медицинской помощи.

Перед началом гонки в питейное заведение позвонили из зоомагазина и сообщили что из-за холодной погоды улитки перешли в «спящий режим» и отказывались ползать.

Паб пообещал устроить соревнования через некоторое время, когда моллюски взбодрятся.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, как страус эму устроил незабываемый заплыв с британскими туристами.

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