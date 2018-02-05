Страус эму устроил незабываемый заплыв с британскими туристами

Отдыхающие на австралийском побережье были шокированы тем, что рядом с ними решил искупаться страус эму, пишет WA Today.

Видео со страусом снял один из туристов. На кадрах видно, что большая птица невозмутимо плавает рядом с парой британцев, которые держатся за доску для серфинга. При этом эму резвится в воде, не обращает никакого внимания на людей.

Как рассказали туристы, такая встреча была «более австралийской, чем если бы Крокодил Данди предложил купить им пиво».

Ранее портал iz.ru публиковал видеоролик, на котором зафиксировано нападение крупного дикого кабана на пенсионера в китайской деревне.