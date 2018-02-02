Жителя США госпитализировали в больницу из-за мертвого гуся

Жителя США доставили в больницу после того, как ему на голову упал мертвый гусь. Инцидент произошел во время охоты, сообщает Baltimore Sun.

Отмечается, что 51-летний Роберт Мейлхаммер с друзьями охотился у реки Майлс. Когда в небе пролетела стая гусей, охотники стали стрелять из ружья по птицам. В результате один из гусей упал на голову Мейлхаммеру, после чего мужчина потерял сознание.

Пострадавший с повреждениями лица и головы был госпитализирован.

Ранее портал iz.ru сообщал, что охотник случайно застрелил товарища вместо лося в ХМАО. По данному факту завели уголовное дело.