Еж Пых из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну

Еж по кличке Пых, обитающий в зоопарке Екатеринбурга, предсказал раннюю и пасмурную весну. Предсказание состоялось в рамках празднования Дня сурка, который отмечается в США 2 февраля, сообщает ТАСС.

По словам представителя зоосада Игоря Пермякова, животное участвует в подобном мероприятии второй год подряд.

«Для предсказания мы выставили перед ним две мисочки с его любимым лакомством — мучными червями. Еж выбрал сначала миску, символизирующую приход ранней весны, а затем, миску, которая означает, что погода этой весной будет пасмурной», — рассказал специалист.

Он отметил, что пять лет назад в зоопарке Екатеринбурга весну также предсказывал еж Пуговка, однако на этот раз животное не стали беспокоить, так как этот еж уже в возрасте.

«Теперь это миссия доверена ежу Пыху, он очень активный, достаточно контактный, публику не боится и в комочек не сворачивается», — заключил Пермяков.

Ранее теплую весну предсказали ростовский сурок Бабася и украинский сурок Тимка. Грызуны, обитающие в Московском зоопарке, проспали свой праздник и не проснулись, поскольку находятся в другой климатической зоне.