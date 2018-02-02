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Еж Пых из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Еж по кличке Пых, обитающий в зоопарке Екатеринбурга, предсказал раннюю и пасмурную весну. Предсказание состоялось в рамках празднования Дня сурка, который отмечается в США 2 февраля, сообщает ТАСС.

По словам представителя зоосада Игоря Пермякова, животное участвует в подобном мероприятии второй год подряд.

«Для предсказания мы выставили перед ним две мисочки с его любимым лакомством — мучными червями. Еж выбрал сначала миску, символизирующую приход ранней весны, а затем, миску, которая означает, что погода этой весной будет пасмурной», — рассказал специалист.

Он отметил, что пять лет назад в зоопарке Екатеринбурга весну также предсказывал еж Пуговка, однако на этот раз животное не стали беспокоить, так как этот еж уже в возрасте.

«Теперь это миссия доверена ежу Пыху, он очень активный, достаточно контактный, публику не боится и в комочек не сворачивается», — заключил Пермяков.

Ранее теплую весну предсказали ростовский сурок Бабася и украинский сурок Тимка. Грызуны, обитающие в Московском зоопарке, проспали свой праздник и не проснулись, поскольку находятся в другой климатической зоне.

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