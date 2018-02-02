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Ростовский сурок Бабася предсказал раннюю и теплую весну

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Фото: Global Look Press/imagebroker
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Ростовский сурок по кличке Бабася предсказал приход ранней и теплой весны. 

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника ростовского «Трогательного зоопарка», где и живет грызун, в прошлом году он предсказал холодную весну и оказался прав.  

Традиционно отмечается в США День сурка отмечается 2 февраля. Согласно народной примете, в этот день нужно следить за зверьком, который вылезает из своей норы. Если день солнечный и грызун увидит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же сурок не сможет увидеть свою тень и день пасмурный, — весна будет ранняя и теплая. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Московском зоопарке грызуны проспали свой праздник и не проснулись, поскольку находятся в другой климатической зоне. 

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