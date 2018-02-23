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В Индии бык напал на спевшую ему туристку

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Туристку из Великобритании атаковал разъяренный бык, когда женщина запела песню группы Black Eyed Peas «My Humps». Об этом сообщает таблоид The Sun.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастхане, когда британка возвращалась в свой отель в городе Джайсалмере. На пути она увидела большого быка и в шутку начала напевать песню американской группы.

В этот момент животное атаковало 25-летнюю Мелиссу. По словам потерпевшей, ударом ее подняло в воздух, после чего она упала на землю. У пострадавшей поранено лицо, диагностированы ушибы плеча и колен.

«Я увидела огромного быка с большим горбом, и по глупости начала напевать эту песню. Наверно, животное было в плохом настроении», - рассказала англичанка.

Сама пострадавшая, несмотря на полученные травмы, считает случившееся «забавным опытом».

23 февраля дайвер из Польши опубликовал видео, как во время погружения его атаковала гигантская мурена.

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