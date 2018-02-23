В Индии бык напал на спевшую ему туристку

Туристку из Великобритании атаковал разъяренный бык, когда женщина запела песню группы Black Eyed Peas «My Humps». Об этом сообщает таблоид The Sun.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастхане, когда британка возвращалась в свой отель в городе Джайсалмере. На пути она увидела большого быка и в шутку начала напевать песню американской группы.

В этот момент животное атаковало 25-летнюю Мелиссу. По словам потерпевшей, ударом ее подняло в воздух, после чего она упала на землю. У пострадавшей поранено лицо, диагностированы ушибы плеча и колен.

«Я увидела огромного быка с большим горбом, и по глупости начала напевать эту песню. Наверно, животное было в плохом настроении», - рассказала англичанка.

Сама пострадавшая, несмотря на полученные травмы, считает случившееся «забавным опытом».

23 февраля дайвер из Польши опубликовал видео, как во время погружения его атаковала гигантская мурена.