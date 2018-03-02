Останки доисторических животных обнаружили на севере Омской области

Останки доисторических животных обнаружили в Усть-Ишимском районе на севере Омской области. Находки были доставлены в местный краеведческий музей.

На берегу Иртыша проводились палеонтологические сборы, которые оказались весьма плодотворными. Так, был обнаружен череп мамонта, сохранность которого составляет 70%. Ученые провели исследование и выяснили, что череп принадлежал самцу лет 30–40, который умер по неизвестным причинам, сообщает ИА «Город55».

Второй важной по значению находкой оказался тоже череп, но принадлежащий шерстистому носорогу. Высота черепа составила порядка 70 см. Шерстистый носорог является вторым по величине доисторическим животным после мамонта. Исследователи предположили, что обоим черепам может быть от 12 до 50 тыс. лет.

Краеведческий музей пополнился не только благодаря сотрудникам музея, но и обычным жителям, которые относили найденные ценности в музей. Была найдена верхняя челюсть пещерного льва, в которой сохранились несколько зубов.

Но самой неожиданной находкой стал рог зоргелии. Это животное, которое до сих пор никак не могут полностью описать и представить, так как нигде в мире нет полного скелета животного. Известно только, что его ближайшим родственником являлся овцебык.