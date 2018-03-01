Ученые в Великобритании восстановили реальный облик Христа

Ученые Королевского колледжа в Лондоне восстановили реальную внешность Христа. Об этом сообщает LiveScience.

В ходе исследования специалисты обратились к археологическим находкам и текстам, которые описывают внешность евреев в Иудее и Египте того периода. Для более точного создания прототипа ученые изучали изображения на монетах и египетских мумиях, сообщает телеканал «Звезда».

В результате исследования было установлено, что рост Иисуса составлял около 1,7 м, у него были темные волосы и кожа оливкового цвета. По словам профессора Королевского колледжа в Лондона Джоан Тейлор, именно так иудеи изображены на археологических находках и исторических портретах в Египте. Помимо этого, до нашего времени дошли тексты, в которых говорится, что евреи предпочитали коротко стричь бороду и волосы. Возможно, делалось это для того, чтобы избежать появления вшей. По мнению ученых, Иисус мог делать то же самое.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи обнаружили древний некрополь под Каиром.