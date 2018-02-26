Ученые открыли в красном вине оздоравливающий полость рта антиоксидант

Красное вино полезно для тканей десен и зубов, а также способно нейтрализовать бактерии, вызывающие кариес. К такому выводу пришли специалисты Американского химического общества.

Напиток помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, появляющегося из-за болезни десен. В красном вине содержится антиоксидант полифенол, оздоравливающий полость рта на молекулярном уровне.

По мнению американских экспертов, в будущем могут появиться жевательные резинки, зубные пасты и ополаскивали с экстрактом красного вина.

Ученые напоминают, что у алкоголя высокая кислотность, поэтому большое его количество может нанести зубам вред, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось также, что полифенольные антиоксиданты, которые содержатся в вине, защищают организм от вредных свободных радикалов, снижают риск возникновения диабета и сердечных заболеваний, а также помогают работе кишечника.