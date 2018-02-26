Учеными назван простой способ борьбы с депрессией

В борьбе с депрессией человеку поможет употребление в пищу цельнозерновых продуктов, свежих фруктов и овощей, заявили американские специалисты. Подобная диета снижает риск развития депрессии, доказали они в ходе проведенного исследования.

«РИА Новости» со ссылкой на портал EurekAlert сообщает, что эксперимент длился шесть лет. Ученые наблюдали за диетой и психическим состоянием людей старшего возраста.

Добровольцев разделили на три группы по уровню соответствия диете DASH (диетический подход к прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.

По итогам оказалось, что риск возникновения депрессии был ниже у пенсионеров, питавшихся в рамках первой диеты — DASH, в которую входили фрукты, овощи и обезжиренные продукты. Наиболее высоким риск развития депрессии был у приверженцев западной диеты с высоким содержанием красного мяса.

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