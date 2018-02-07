Специалисты научились вычислять депрессию по используемым словам

Специалисты выяснили, какие слова чаще всего используют люди, страдающие депрессией. Среди них оказались в основном прилагательные и наречия, связанные с негативными эмоциями, такие как «одинокий», «грустный», и «жалкий».

О результатах исследования рассказало издание The Independent.

Для таких выводов были проанализированы тысячи сообщений на форумах, постов в соцсетях и онлайн-дневников, которые принадлежали пользователям с диагностированной депрессией.

Выяснилось, что помимо вышеперечисленных слов люди, страдающие от депрессии, чаще всего используют местоимения «я» и «меня». Специалисты отметили, что это верный признак депрессии, так как больные замыкаются на собственных переживаниях и теряют связь с окружающим миром.

Также в изученных материалах довольно часто встречались слова «всегда», «ничего» и «совершенно», использование которых объясняется тем, что люди с расстройством видят мир без полутонов.

Ранее в январе минздрав Украины выяснил, что психические расстройства жителей страны в массе своей обусловлены употреблением алкоголя и наркотиков.