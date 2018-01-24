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«У Коко Шанель была железная воля, а у Мэрилин Монро — депрессия»

Канадский фотограф Дуглас Киркланд — о главных героинях своей персональной выставки в Центре фотографии имени братьев Люмьер
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Фото: Global Look Press/Kayte Deioma
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «За кулисами» знаменитого голливудского фотографа Дугласа Киркланда. За последние 60 лет в объективе маэстро побывали звезды первой величины: Мэрилин Монро, Коко Шанель, Элизабет Тейлор, Мик Джаггер, Арнольд Шварценеггер, Марчелло Мастроянни и многие другие. Дуглас Киркланд рассказал обозревателю «Известий» о том, какими увидел великих современников. 

— Работа с кем из ваших знаменитых моделей доставила вам самое большое удовольствие?

— Я не очень люблю выбирать любимых. Сколько себя помню, влюблялся абсолютно во всех персонажей, которых снимал. Но всё же первая в этом списке — легендарная Коко Шанель. Она стала моим проводником в совершенно новый мир, который до этого был мне не знаком: ведь я был простым пареньком из маленького канадского городка.

— Но прежде чем подпустить вас к себе, она придумала для вас испытание?

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— Да, и всё потому, что у меня на тот момент еще не было громкого имени. Для начала она велела сделать снимки ее моделей и показать их самим девушкам. Только после этого к просмотру приступила сама мадемуазель. Кстати, она страшно не любила, когда ее называли Коко. Только мадемуазель! Она рассматривала мои фотографии долго и внимательно, а затем быстро кивнула: «Хорошие фотографии. Мы будем работать вместе». С того момента я получил настоящий карт-бланш. По приглашению мадемуазель даже поехал с ней в Версаль. Она хотела показать мне «сокровище Франции».

— Как вам кажется, у этой женщины были темные стороны? 

— Нет, она не была роковой. Но она была восхитительной! Мадемуазель с железной волей управляла своим ателье. Я бы скорее сказал, что она была первой в мире независимой женщиной.

Возвращаясь к вашему первому вопросу, я хочу упомянуть имена еще двух потрясающих женщин своей эпохи. Одна из них Элизабет Тейлор — первая настоящая суперзвезда, которая согласилась со мной поработать. И, конечно, Мэрилин Монро…

— Вы поработали с ней, еще не будучи столь известным?

— Нет, к тому моменту в моем портфолио уже были съемки с Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Джуди Гарленд, Ширли МакЛейн и другими знаменитостями. Просто когда мне доверили снимать Мэрилин Монро, к этому стремились абсолютно все. Тогда эта женщина была главной фантазией любого мужчины.

— Вы волновались перед съемкой?

— Да, еще как (улыбается). Я не то чтобы нервничал, но чувствовал на себе огромную ответственность. С этой фотосессии нужно было принести потрясающие снимки, не меньше. Я думал только о том, чтобы всё прошло успешно, и втайне ото всех был воодушевлен возможностями, которые передо мной после этого открывались. 

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— Какой вам запомнилась одна из самых сексуальных женщин XX века? 

— Возможно, это прозвучит странно, но я столкнулся с тремя Мэрилин. Первая была дружелюбной и бесстрашной соседской девчонкой (смеется). Вторая — женщина-суперзвезда, обожающая камеры и фотовспышки. Казалось, что она словно вплывала в комнату (Дуглас Киркланд на минуту замолк)

— Какой же была третья Мэрилин Монро?

— Третья ее ипостась была полна внутренних проблем и депрессии…   

— Внутренний мир и характер этой женщины соотносились с ее внешними данными?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос, поскольку я снимал ее только один раз и всего трижды видел вживую. Но я могу с уверенностью сказать, что Мэрилин любила камеру, а камера любила ее. Думаю, она имела такую бешеную популярность во всем мире благодаря тому, что сумела создать свой образ и мастерски сыграть на фантазиях людей. 

— Кому или чему вы обязаны своим успехом в Голливуде? 

Репутация, которую я имею на Фабрике грез, — это не то, что приходит к человеку разом, в один миг. Репутация накапливается постепенно, шаг за шагом. Мне в жизни неоднократно везло, я часто попадал в нужное место в нужное время. Я поработал со всеми, с кем когда-либо хотел работать, и продолжаю снимать этих людей по сей день, когда они доступны. Я считаю, что все люди очень интересны, а любые человеческие отношения с объектом твоей съемки — самое важное, что может случиться. Я вообще очень люблю людей.

— Как изменилась фотоиндустрия за последние 20–30 лет?

— Самое главное отличие — нынче дается гораздо меньше времени на проведение фотосессий и фотоисторий. То, на что раньше выделялись недели, теперь нужно отснять за один день. Мир сегодня вращается быстрее и предъявляет такие же требования ко всем.

— Как вы относитесь к эпохе Instagram и селфи?

Почему бы и не сделать селфи (смеется)? Искусство — вещь субъективная, оно должно взаимодействовать со всеми поколениями.

Справка «Известий»

Дуглас Киркланд родился в 1934 году в Торонто. Начал свою карьеру как ассистент фотографа Ирвина Пенна. В 1958 году стал штатным фотографом американского журнала Look.

 

С начала 1960-х Киркланд задокументировал съемочный процесс более сотни голливудских фильмов, среди которых: «Звуки музыки» (1965), «2001 год: Космическая Одиссея» (1968), «Титаник» (1997), «Мулен Руж!» (2001), «Великий Гэтсби» (2013) и многие другие. Автор фотопортретов Брижит Бардо, Фэй Данауэй, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Питера О'Тула, Пола Ньюмана, Джейн Фонды, Мэрил Стрип, Роберта де Ниро, Джека Николсона, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет и других звезд.

 
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