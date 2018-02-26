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Ученые в США назвали главную опасность материнства

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Каждые роды отнимают у женщины 11 лет жизни. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Джорджа Мейсона, пишет издание Newsweek.

В ходе исследования специалисты использовали образцы ДНК 2 тыс. женщин репродуктивного возраста. В ходе исследования ученые также обратили внимание на длину теломер — кольцевых участков хромосом, которые защищают гены от повреждений в процессе клеточного деления. Выяснилось, что у родивших хотя бы одного ребенка женщин теломеры короче на 4,2% по сравнению с их бездетными сверстницами. Таким образом, в пересчете на годы, это значит, что каждый рожденный ребенок приближает мать к смерти на 11 лет, сообщает «Утро.ру».

По словам участников исследования, все они были в шоке от его результатов. Они отметили, что были в курсе негативных последствий, однако не предполагали, что они окажутся настолько сильными.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые в Норвегии назвали опасные последствия ежедневной уборки для женщин.

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