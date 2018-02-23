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Первые рисунки были созданы более 100 тыс. лет назад

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Фото: Global Look Press/Marco Simoni/imagebroker.com
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Образцы примитивного художественного искусства впервые были созданы более 100 тыс. лет назад неандертальцами. Ранее было принято считать, что первые рисунки создали предки современных Homo Sapiens.

«РИА Новости» сообщает, что об этом говорится в журналах Science и Science Advances. Свои выводы исследователи обосновали после обследования пещер на территории современной Испании.

В одной из них обнаружены, в частности, просверленные и покрашенные морские ракушки, красители разных цветов.

Специалисты датируют возраст находок от 115 тыс. до 120 тыс. лет.

Ранее стало известно, что пещеру людей каменного века нашли в Якутии, а археологи в Британии нашли самый древний «цветной мелок».

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