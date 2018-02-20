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Остатки корабля эпохи раннего Средневековья обнаружили в Севастополе

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Археологи подняли со дна устья крымской реки Бельбек два якоря и другие артефакты, которые, по предварительным данным, относятся к римскому периоду истории полуострова и являются остатками корабля, затонувшего у берегов нынешнего Севастополя.

Об этом сообщил руководитель подводной археологической экспедиции Института востоковедения РАН, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

По словам ученого, были обнаружены два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел II–III веков нашей эры, передает ТАСС.

Все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета.

Лебединский добавил, что эти артефакты будут изучаться, а для сохранения они будут помещены в специальный раствор. Помимо этого, будет решаться вопрос о возможности их экспонирования.

Ранее в феврале сообщалось, что в зоне строительства Крымского моста было обнаружено порядка 1 млн артефактов IV тысячелетия до н.э., из них 100 тыс. находок представляют ценность для науки.

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