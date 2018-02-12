Пещеру людей Каменного века нашли в Якутии

На берегу реки Лены в Якутии археологи обнаружили пещеру, в которой жили люди Каменного века. Ученые проводят раскопки и изучают хорошо сохранившиеся наскальные рисунки.

Пещера располагается на территории Нохтуйского полигона. Жилище древних людей обнаружено на правом берегу Лены. Археологические отряды работали в пещере несколько сезонов и сейчас заявляют об интересных находках, которые датируются Каменным веком. Кроме того, поблизости, в устьях ручья Тербяс, найдены хорошо сохранившиеся наскальные рисунки, сообщает ИА YakutiaMedia.

Археологи работают на Нохтуйском полигоне уже 30 лет. Территория уникальна тем, что на ней обнажены осадочные породы верхнего рифея и нижнего кембрия, и они хранят историю древних геодинамических процессов.